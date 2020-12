Vilket 3080 ska man köpa?

Skrivet av Gamers: Ge Strix det 450W BIOS som kortet behöver så så hänger TUF inte på av flera skäl, varav 2x8 pin är en tydligt tecken på varför det inte orkar med. Korten har betydligt mer att ge än 375W begränsingen, sen finns ju naturliga begränsingar som tex tempsen givetvis, men den ligger norr om 375W. Att man undervoltar har ju delvis med den mycket låga powerlimiten att göra, inte bara men till viss del. Gå till inlägget

Nu snackar vi 450W utan någon större ”boost” i prestanda. Tycker du inte det låter onödigt? Och som sagt vann TUF 3090 över Strix 3090 i 1 av 3 speltester.

Skrivet av Gamers: Det man på TUF kallar "dubbla BIOS" är inget annat än att fläktarna spinner mera på Performace än på Quiet pga fläktkurvan vilket man kan göra med mjukvara så kortet behöver inte dubbla BIOS för detta.

Kör båda korten med fläktar på max, då är det knappat troligt att TUF med sin sämre kylare är svalare vid samma klock. Går inte att jämföra utan att låsa alla parametrar så mycket det går. Gå till inlägget

Jag har svårt att hitta någon information om detta. Överallt står det att den har ”dual bios”. Har du någon källa på det?

”ASUS includes a dual BIOS feature with the TUF. The default BIOS is "performance", and the "quiet" BIOS will run a more relaxed fan curve with less noise, but higher temperatures and slightly reduced gaming performance. Both BIOSes have idle fan stop.”

Skrivet av Gamers: Varför vill jag ha ett uselt 6800XT för?

Det kortet triggade inte köptarmen tidigare, än mindre idag och 6900XT lär bli så nära "vaporware" man kan komma om personer med insikt ligger i närheten av sanningen med sina gissningar. Gå till inlägget

Uselt? Att AMD är ikapp NVidia i prestanda är väll allt annat än uselt?

Såg här om dagen en review på Asus 6800 XT LC. Den låg på 2750 MHz stabilt och maxad minneshastighet. Då presterade den som ett 3090 i sottr. Minns jag rätt fick den en 8% bättre prestanda.