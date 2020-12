Trasig m.2 eller annat fel?

Tjena! Burken verkar inte vara på min sida idag, jag gick ifrån datorn ca en timma till att sedan komma tillbaks till att datorn bootat in i bios. Jag startade om datorn och efter att väntat en stund i boot-läget där man kan välja att gå in i bios i förhoppning om att den ska boota till Windows, istället blir skärmen svart med ett blinkande sträck uppe i vänstra hörnet. Efter en stund kommer jag in i bios igen men då har allt förutom klockan fryst.

Jag beger mig in i bios och kollar igenom boot options försöker manuellt boota till Windows från min m.2 disk men får samma renaultat. Går sedan in i bios igen och då är m.2 disken borta från listan. Jag satte även i ett usb med Windows på för att kolla ifall disken fanns som val vid Windows installation men det gjorde den inte heller. Alla andra diskar syns i bios, det är endast m.2 disken med Windows som är försvunnen och blir tvungen att starta om datorn igen.

Skall även nämna att disken är ett knappt år, tror ni den har gett upp eller har ni andra tips/råd?

Edit: Jag har en Crosshair Vi Hero bräda som jag får upp diverse error codes på, såsom AE, A9, A0. Har även testat byta plats på ram och även testat med endast en sticka.