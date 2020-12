Nybyggd dator fungerade men dog plötsligt under spel

Datorn består av:

F-D meshify C

Ryzen 5600x + cooler master 212 black edition rgb

Gigabyte Aorus Pro AX B550

Asus RTX 3070 Dual oc

Corsair 32gb 3200mhz ram (xmp aktiverat)

Corsair RM650X V2

Corsair 1tb M2 SSD

Seagate 2tb HDD

Skärm: msi 34" EDIT: 3440x1440

Har byggt min första dator i helgen och allt gick bra egentligen. Satte ihop i lördags och installerade windows, nya drivrutiner osv. Tankade sen ner lite spel på Steam under natten och inget konstigt. Igår testade jag att spela lite, allt lirar. Sen spelar jag ett annat spel och plötsligt dör allt bara, som om att en propp gick eller egentligen som att nätagget klippte strömmen av någon anledning. Skärmen och allt bara dog helt på ett ögonblick. RGB fläktarna fortsatte att lysa (men inte snurra), tror de slocknade och sen började lysa igen men kan ha lyst under hela processen. Mitt 650w agg måste klara min dator, men jag funderar på om det var vägguttaget som inte kunde leverera tillräckligt med ström eller något och att nätagget gick in med en säkerhetsåtgärd?

I vägguttaget som har 4st uttag satt nämnligen:

- Ett ps4 som var avstängt

- en maffig förstärkare som var avstängd

- en "fakespis" som var avstängd

- en stor grendosa där det satt både Tv + apple tv som bägge va på, min dator + datorskärm med tangentbord, mus och headset.

Lägenhetshuset vi bor i är riktigt gammalt och inte speciellt välunderhållet.

Efter det hände så stängde jag av strömmen pp nätagget, på igen oh kunde starta upp datorn som vanligt. Gjorde inte något direkt mer då jag skulle sova och ställde undan datorn. Första spelet jag spelade var tyngre än det andra och komponenterna gick hårdare och varmare, så tror inte det beror på något sånt.

Vad skulle det kunna bero på om nätagget bara klipper strömmen direkt? Alla komponenter är helt nya. Kan det vara för att "för mycket" var inkopplat på samma grendosa/uttag? Borde inte proppen gått då eller är nätagget känsligare och klipper innan?

Mvh Felix