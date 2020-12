Amerikanen i bastun C#

Hejsan..

jag är nybörjare inom c# och läser kursen på distans så mitt hjälp är att leta genom internet efter svar på det jag söker..

jag har gjord det mesta med detta uppgiften men jag vet ej hur jag ska skriva koden för amerikanen ska kunna avsluta programmen efter om han trycker in en siffra eller en bokstav och hitta något om exit(); eller retur(); jag har inte kommit så lång . jag vet ej hur man skapar en sån .. kan någon hjälpa mig med den koden ??

class Program

{

public static int FahrToCels(int fahr)

{

int cel = ((fahr - 32) * 5 / 9); // koden som om om vandlar från celsius till farenhiet

return cel;

}

static void Main(string[] args)

{

do

{

int fahrenheit = 0;

Console.WriteLine("skriv in tempen i Fahrenheit");// medelande till användaren som ber han skriv in önskad temperat

string strnr = Console.ReadLine();

try // try = hindrar från att programen ska krasha

{

fahrenheit = int.Parse(strnr);// koden som fångar in felet

}

catch (Exception e)//fångar in fel och skicka ut medelande till anvädnaren

{

Console.WriteLine("FEL MEDELANDE"); // medelande som anvädnaren får

Console.WriteLine("OBS SKRIV ENDAST I SIFFROR OBS");// medelande som anvädnaren får

Console.WriteLine(e);

}

_ = Convert.ToInt32(fahrenheit); // läser vad användaren skriver för tal och omvandlar det

int celsius = FahrToCels(fahrenheit);

do // do loop

{

if (celsius < 73) // om värmen är mindre ännu 73

{

Console.WriteLine("Du skrev i Fahrenheit" + " " + fahrenheit + "°F" + " det är för kallt !! höj temperaturen !! "); // så skriv detta ut tiill anvädnaren

}

else if (celsius > 77) // om värmen är större ännu 77 grader

{

Console.WriteLine("Du skrev i Fahrenheit" + " " + fahrenheit + "°F" + " för varmt i bastun !! sänk temperaturen !! "); // så skriv detta ut till användaren

}

else if (celsius !=75)

{

Console.WriteLine("Du skrev i Fahrenheit" + " " + fahrenheit + "°F" + " nu är det temperaturn bra !! nu kan du basta "); // om det blir lagom grader i bastun så skriv detta ut

}

}

while (celsius < 73 && celsius > 77 ); // while loop

} while (true);

tacksam för all hjälp