Hej,

Jag har haft ett set från Biltema under många år ämnat för elektronik meckande, ex dator. De främsta verktygen som använts är såklart skruvmejslar(4 st) och gripklo som varit riktigt användbar plus lite annat. Jag har försökt hitta liknande set idag inkluderande gripklo men det verkar främst vara iFixit set numera och ingen av dem har plockverktyg?

Har ni förslag på något färdigt set till rimligt pris?

MVH