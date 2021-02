Apples recept på VR-headset – 8K-skärmar och ögonspårning för 25 000 kronor

Skrivet av B.Linder: Exakt, man behöver ju inte köra 8k upplösning, man får fördelen att pixlarna är mycket mindre ändå, beroende på hur stora rent fysiskt dessa paneler är. Gå till inlägget

Dubbla 8k skärmar låter en dock rendera text i en rätt behaglig upplösning för att läsa den. Och att just rita lite text på en 8k panel drar ingen noterbar prestanda.

Imo att de siktar på AR så är det ju guld värt med riktigt högupplösta paneler som du fyller med videon från kamerorna. Sen kan du ha lågbudget grafik ovanpå det.

Ar är även det steg som är naturligt efter vr.

Tänk dig att du aktiverar ar läget i dina linser. Plötsligt hör du någon knacka på din ytterdörr, så du kår och öppnar den.

Utanför står Gandalf (en av dina vänner med ar overlay, alternativt en npc) och frågar om du vill på äventyr. En bit in i skogen ger han dig lite vapen och rustning och ni ger er iväg på jakt efter Orcer.

Efter ett tag ser ni något konstigt, en väldigt färgglada karaktär, som börjar kastar röd och vita bollar i er riktning.

I ett par sekunder ser ni ut som frågetecken och undrar vad fasiken som pågår. Sen helt plötsligt dyker en massa ohyggliga färgglada monster dyker upp.

And the Grand battle of The Fellowship Vs Ash has begun.