Nya chipset drivers för AMDs moderkort finns ute nu.

https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/x570

https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-ryzen-chip...

Även en ny bios uppgradering finns för MSI X570 Tomahawk.

https://www.msi.com/Motherboard/support/MAG-X570-TOMAHAWK-WIF...

Version: 7C84v15

Release Date: 2021-01-26

Description:

- Update to ComboAM4PIV2 1.2.0.0

- Support S.A.M technology (Re-size BAR function) to enhance GPU performance for AMD Radeon RX 6000 series.

Mvh Paw