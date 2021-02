Philips Soundbar Högtalare

Hejsan, jag funderar på att köpa en soundbar till min nya Philips The One 58 " men jag är kluven till vilken av dessa jag ska köpa, visst TAPB603 har 3 högtalare och 320w (Philips 2020 TAPB603 Soundbar / Dolby Atmos / Trådlös Subwoofer) och TAB8505 har 2 högtalare med 240w (Philips 2020 The One Soundbar B8505 / Dolby Atmos / 240W / DTS Play-Fi) så den med 3 högtalare låter bättre för mig men som sagt sa jag är kluven till vilken, om jag inte bryr mig om de extra lull som finns i TAB8505 är då TAPB603 bättre? länk finns här om du/ni behöver mer info https://www.philips.co.uk/etc/philips/b2c/compareproducts.htm... och här är vart jag hade tänkt o köpa dom isf

https://www.webhallen.com/se/product/328353-Philips-2020-The-...

https://www.webhallen.com/se/product/326556-Philips-2020-TAPB...

Med vänliga hälsningar

Andreas