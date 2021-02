Tilia - An open MFFPC case

Hallo Sweclockers!

Under hosten sa borjade jag att designa ett eget chassi och har ganska lange funderat pa att skapa en trad har. Dock sa har projektet hela tiden varit kantat av forseningar, ovisshet, och annat. Men nu ar det dags att borja bygga i helgen, och jag kande att det kanske var dags att posta en trad har.

Det hela borjade med en drom om att for en gangs skull i livet bygga en dator utan nagra storre begransningar. Givetvis skulle det da vara ett chassi jag designade sjalv, allra helst under 20l i volym. Det fanns dock ett problem med det: Jag var valdigt ovillig att kompromissa med designen for att fa ner storleken. Sa i slutandan har det nu blivit mer av ett MFFPC pa 24l. Oavsett sa ar jag nojd.

Till att borja med kan vi ta lite renders jag gjorde pa hur jag ville att allt skulle se ut.

Och slutligen sa kommer har nedan lite bilder pa hur chassit faktiskt blev. Det ar en 5mm aluminiumbas som ar malad med cerakote. Till panelerna sa ar det laserskuren plywood, av den basta kvaliten jag kunde hitta, som jag sedan betsade till en morkare farg.

Nu till helgen ska jag borja med att testa alla komponenter och sedan blir det till att prova vattenkylning for forsta gangen.