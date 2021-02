Bara ett tips, gratis python3 kurs om någon är intresserad:

https://www.udemy.com/course/automate/?couponCode=FEB2021FREE...

Om någon undrar så är det inte jag som har någon referral code, kommer rätt från https://automatetheboringstuff.com/ , under linken this gives you a 70% discount så kommer du rätt till linken ovan, giltig i två dagar till.

/Saihtam