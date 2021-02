Bara ts som fungerar på datorn!?

Skrivet av klacko: Inte så high vad det gäller nätverk. Har testat att köra med dns 5.5.5.5 och 1.1.1.1 ingen skillnad.

Öppna en kommandotolk och ange en URL och inte ett IP, kan tex se ut så här.

Microsoft Windows [Version 10.0.19042.746]

(c) 2020 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

C:\Users\mrqaffe>ping www.svt.se

Pinging e6703.dscb.akamaiedge.net [2a02:26f0:3b:2b7::1a2f] with 32 bytes of data:

Reply from 2a02:26f0:3b:2b7::1a2f: time=14ms

Reply from 2a02:26f0:3b:2b7::1a2f: time=17ms

Reply from 2a02:26f0:3b:2b7::1a2f: time=14ms

Reply from 2a02:26f0:3b:2b7::1a2f: time=19ms

Ping statistics for 2a02:26f0:3b:2b7::1a2f:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 14ms, Maximum = 19ms, Average = 16ms

C:\Users\mrqaffe>