Skrivet av solomon: Ladda ner WhoCrashed så ser du faktiskt vad det är som crashar Gå till inlägget

Windows sparar inga dumpar åt mig av nån anledning. Det är inställt att det ska sparas. Så jag kan inte se något.

Edit: googlade lite mer. Det står att det kan vara hardware error. Men även att installera om windows kan hjälpa

The Windows 10 WHEA uncorrectable error is a stop code displayed during the blue screen crash. It is usually caused by a failing hard drive, defective memory, improperly seated CPU, or other hardware issues.

If you see WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR, it indicates a hardware error. You probably need to reinstall or fresh install Windows 10.

Får väl testa det kanske.