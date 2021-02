Taiwanesisk kretskortsfabrik i brand för andra gången på fyra månader

Nu kan jag minnas fel, men det var någon kemikalie tyskarna tog fram som vapen under andra världskriget som var så explosivt att det kunde explodera utan att man egentligen gjorde något. Dessutom brann det med hög temperatur så det kunde få glas att börja brinna.

Det gick dessutom knappt att lagra då det reagerade med de flesta materialen och exploderade.

Det används idag om jag inte minns fel bland annat inom elektronik tillverkning.

Så om det brinner ibland förstår jag isåfall, för det lär inte bara vara en farlig kemaklie som används vid tillverkningen.

edit: hittade det.. Tyskarna kallade det "N-stoff" eller Klortrifluorid som det går under idag.

"In the semiconductor industry, chlorine trifluoride is used to clean chemical vapour deposition chambers.[16] It has the advantage that it can be used to remove semiconductor material from the chamber walls without the need to dismantle the chamber.[16] Unlike most of the alternative chemicals used in this role, it does not need to be activated by the use of plasma since the heat of the chamber is enough to make it decompose and react with the semiconductor material.[16]"