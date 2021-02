Lösning på att slippa dra antennkabel

Howdy!

Ska snart flytta in i en ny lägga där bredband är via Bahnhof och TV via ComHem, allt är kollektivavtal genom bostadsrättsföreningen.

Uttaget för bredbandet sitter precis vid ytterdörren, där även routern kommer placeras.

Uttaget för TV sitter i vardagsrummet, dock på för oss fel sida av rummet då vi tänkt smälla upp TVn på motsatt vägg.

Vad är den smidigaste lösningen för att slippa dra kabel över halva rummet för TVn?

Alla tips/lösningar mottages.