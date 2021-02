(Nybörjare) Tips/råd Bygga PC till streaming/gaming o.d?

Hej!

Jag vill försöka ge mig på att bygga en egen pc som klarar av att man håller på med olika medier som video/foto redigering, digital konst, streaming, spel osv. Min budget ligger runt 12-13k men kan tänka 15k om det verkligen kräver.

Vill gärna kunna spela det mesta men behöver inte vara overkill bara att det fungerar smidigt, orkar ha bra upplösning till streamen och är up to date så att säga.

All råd/tips är välkomna, har ni länkar eller annan info också så är jag villig att läsa igenom allt då jag har tröttnat extremt på min laptop som inte klarar av något spel och är på väg att gå i graven!