Smarta Hus och allt vad det innebär Del:3 trädgård

Detta är 3 delen av vårt hus och vad vi gjort för att underlätta saker, denna delen handlar om trädgården dvs, bevattning,belysning,gräsklippare osv Vi har gjort om den ett par gånger för att få den som vi vill ha den.

1: bevattning, då tidigare installationer inte varit optimala då jag helt enkelt är alldeles för dåligt påläst om ämnet och orkade inte sätta mig in i det mer så valde vi att installationen skulle göras av ett företag som sysslar med just bevattning,

dom monterade nya sprinkler och rev bort alla gammal slang och och kopplingar,

kravet var att det skulle gå att styra från telefon,dator,samt via kontroller på väggen.

Sprinkler,ventiler och kontroller blev allt Hunter vilket är ett välkänt märke inom bevattning, mitt problem var att bevattning inte var super vanligt i sverige för villaägare när jag ville installera detta, samt att jag kunna ville styra det från telefonen, lösningen blev väldigt överdriven med 2 stora skåp 1 server och kontrollenhet för detta. programmet var samma som större golfbanor använde sig av vilket inte var jätte smidigt. Ganska snabbt insåg jag att det är inte rimligt att det ska behövas denna jätte utrustning för att styra lite sprinkler, utkast, droppslang, jag började då titta på vad villaägare i Usa använder, Jag hade här lite tur för Rachio släppte Precis sin version 2 med 16 zoner, Rachio integreras både med homeassistant,vera,smartthings osv efter rivit bort hunter kontrollerna såg det nu mer lagom ut med endast en liten kontroller som integrerade supersmidigt med både telefon,dator, och huset. till en kostnad som var en bråk del av Hunter lösningen. (blev en del pengar i sjön) vi satte 3 brunnar för att kunna ansluta en slang och 3 lådor med ventiler. vid landet sattes en brunn från gardena med standard munstycke i för enkel anslutning, dom andra har en större fattning om man behöver ansluta en starkare högtryckstvätt, tex för att spola av mark stenen.

2: belysningen, i tidigare versionen av trädgården, körde vi 1 meters stolpar jämns med hela uppfarten, nackdelen med detta är att gräsklipparen kommer inte åt där dessa står, sedan var dom fastsatta med spjut vilken gjorde att dom följde gräsmattans rörelse, med andra ord tog det inte lång tid innan det såg snett och vint ut, Då vi ändå skulle lägga marksten runt alla ytor så gräsklipparen kan gå upp med framhjulen så man slipper trimma, valde vi att lägga Bender glas sten med led lampa under, dessa anslöts med Biltema högtalarkabel, ja jag vet inte optimalt men det håller fortfarande även många år, jämför jag med svärfar har hans fått bytas två gånger och han har bara 10 lampor av samma modell, skarvarna lödde jag och körde dubbla krympslangar på. drygt 100 lampor blev det, egentligen ville jag haft hälften men frugan trodde det skulle bli för lite, så nu se det ut som vi har en landningsbana, matningen till trafo löstes genom att sätta el brunnar, större rör som är ca 1 meter med lock, dessa är dränerade i botten med rör som leder bort vatten och 50-60cm grusbädd, utöver det kör vi ip68 på trafona och el gel, (vatten tät massa man blandar och fyller doserna med, till skildrad mot gjutharts så kan dessa öppnas och kopplas i, det sitter en brunn drygt var 20 meter för el, utöver detta är även nätverk draget till framtida automatisk grind och kameror. Med andra ord ska du göra om trädgården, dra väldigt mycket extra rör, det under lättar som sjutton när man får nya ideer. utöver markbelysningen sitter det större paneler på huset som lyser upp hela uppfarten och trädgården om man önskar. Belysningen styrs av 3 rörelse sensorer, 2 dubbel relä med z-wave och vägbrytare. vid sensor ett tänder det i ett par minuter, andra sensorn tänder 10 minuter och 3 sensorn tänder 20 minuter, trycker jag manuelt on på brytaren är det tänt i 4 timmar. åker vi hemifrån och det är mörkt (beror på årstid) så tänder först alla lampor, när vi kommit utanför hemzonen slocknar dom stora lamporna men mark belysningen fortsätter lysa. när vi kommer innanför zonen igen tänder dom upp igen om det är kväll.

gräsklippare, vi körde en 220ac version under många år, sedan råkade jag köra över den med bilen, (den körde över överfarten vi har mellan gräsytor, så när den passerat tänkte jag i min enfald att det gick bra att köra, då hade gräsklipparen vänt och körde in mellan fram och bakdäck..... så då var det lika bra att uppgradera så numera kör vi en 430X som frugan köpte ut från jobbet. det kan jag nämna som tips, många köper en gräsklippare som många gånger precis klarar storleken på gräsmattan, köp en som är mycket större så håller dom väldigt mycket längre då dom inte behöver jobba så ofta, tex 430x kör 3-4 dagar i veckan och endast mellan 0800-16.00, (detta är för ofta och ska minskas) fördelen med att uppgradera till denna gräsklippare är att den går integrera i smarthuset och då synkas mot sprinkler systemet. samt fr jag notifiering om det skulle vara något som strular tex att den kör utanför området.

Besök galleriet här