Priskoll, MSI geforce gtx 1060 3gb

Folk är behov av ett grafikkort just nu... Mängden minne spelar typ ingen roll. :=))

Stor del av efterfrågan är ju från miners dock. Där spelar det stor roll, du kan inte mina ethereum med 3GB (ett 6GB 1060 kan dra in 20-30kr per dag, 3GB 0-5kr per dag.)