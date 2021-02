Chromecast problem med tvinställningar

Så fort jag castar något kan jag inte komma åt inställningar för tvn. T ex kör jag YT via chromecast kan jag inte gå in i tvns inställningar och välja ljudkälla. Kör jag via tvns YT app så funkar det som vanligt. Hur kommer det sig, eller funkar det som tänkt? Den väljer automatiskt soundbaren som är kopplad tvn, vilket iofs inte är ett problem förrutom dom ggr jag vill köra hörlurar t ex. Nån som har nå ideer?

Sony tv.