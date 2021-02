ASUS Z97-deluxe fläktproblem

PWM - a pulse-width modulation input signal, used when the cooling fan assembly has an internal motor driver circuit. Fan assemblies with this control input provide the ability to adjust the rotational speed of the fan without changing the input voltage delivered to the cooling fan assembly. A variable rotation speed allows the cooling rate to be adjusted to meet demand, quietening the fan and saving energy when full speed is not required.

De spinner inte upp om inte det behövs. de styrs av temperatur från din CPU. dock att du säger att de ligger på min. RPM under stresstest är dock konstigt.

När du kopplar 2st PWM till en splitter är det bara 1 av dessa som styr båda fläktarna.

Du kan även på dessa köra DC för att se om de fungerar i Windows. då får de en statisk RPM. om inte testa byt fläkt som då styr båda. Du ser detta genom splittern så har ena utgången har alla 4 pin, medans andra utgången har bara 3pin.