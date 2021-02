Min Pc Bygge med installation

Nu är jag äntligen klar med min pc.

Tack för hjälpen jag fick på forumet inför bygget.

Tänkte lägga ut allt jag gjorde.Hade lite problem som tog lite tid att lösa så Kanske mitt bygge hjälper någon.

Jag är Inte duktig på att skriva eller datorer så jag ska länka allt som jag behövde hjälp med. Där kommer man få allt beskrivet bättre än vad jag skulle göra. Man kommer att lära sig så mycket mer så där.

Har fortfarande kvar min gamla pc som jag byggde många många år sedan. Hårdvaran har inte strulat någon gång.

Har inte använt dator sen jag skaffa familj. Den har varit en Iptv hos päronen senaste 10 åren.

Medans jag kört konsoler när jag tilläts:(.

Så massor nytt att lära sig. Många ggr under bygget och installation tänkte jag att det hade varit bättre att köpa en xbox men trots det så var det riktigt roligt att meka med datorn.

När den var klar och såg alla fläktarna snurra och bios på skärmen så kändes det skita bra. ”Halleluja”

Det tog mig mer tid än vad jag trodde det skulle så bra att planera väl sin tid så man kan jobba i lugn och ro.

Viktigt : Inga små barn eller katter i närheten.

Katter inte bra för komponenter. Jorda sig länk; https://youtu.be/akbuQeIlv9g

Fixade bygget under två helgar, mest på natten när alla sov.

Måste sägas att det här är mina steg det finns nog smidigare och bättre sätt att bygga och installera en dator.

1. Budget: Jag ville ha en gaming dator som jag kunde köra på min LgCx 65”. Så budget var 15000 från början. Men efter behövdes lite mer leksaker så räkna med 2-3000kr extra. Köpte kablar till min nätaggregat som gjorde min kabel montering lättare och ville också ha röda kablar. Hdmi 2.1 ultra High speed 48, Xbox kontroll, mus, tangentbord, fan splitter, headset och skruvmejsel med magnet. Förhoppningsvis har ni redan allt ,men bra att tänka på.

2. Komponentkollen https://komponentkoll.se/bygg/ZHyBC (min pc fast det jag gav var strax under 15k) .Bygg ihop en dator där och be om tips i sweclockers. Två saker som jag inte tänkte på var USB c på lådan fram .Att moderkortet har USB c connector på kortet. Det andra är ifall det har tillräckligt med fan connector till din låda. Man kan alltid köpa fan splitters men det blir inte alltid så snyggt. Super viktigt också är storlek på Gpu och CPU kylare. Mitt Gpu (MSI 3070 suprim) fick knappt plats. Bra tips: https://youtu.be/b5Fq47jC_VM

3. Köp inte Asus moderkort om du vill styra dina fläktar i windows eller rgb. Deras mjukavara är SKIT. Kan göra att CPU inte fungerar som det ska och fläktarna gör som dom vill. Så om ni vill slippa installera Windows och Asus mjukvaran hundra gånger så rekommendera jag MSI. Ifall ni redan kör med asus lägger jag en länk här hur man kan lösa mjukvara problemet . Jag kör utan deras mjukvara. Gör allt på bios istället och stängde av moderkort rgb. https://www.reddit.com/r/ASUS/comments/kddyw5/ai_suite_iii_co...

4. Bygget: 2 bra guider ,youtube länkar som Täcker det mesta om bygget även det mesta jag skriver här. Aldrig fel att kolla på flera builds. 1: https://youtu.be/Yy5nLwN-ocI 2: https://youtu.be/vsq6x2tvCWU

5. Kabeldragning guide. https://youtu.be/XuMkFLoXMeI Ifall man behöver det.

6. Mera tips. Sök en youtube guide om just din låda. Använd 2st 8 pin kablar till dom nya Grafik 3000 serier inte 1 som splittras till 2st 8pin. Här bättre förklarat, i slutet av videon. https://youtu.be/-8LMML_EiMg

7. Om du köper dom nya 5000 Ryzen CPU så kräver vissa moderkort en bios uppdatering. https://youtu.be/esNvUVYTmHM . Det här behövde inte jag göra eftersom min bios på moderkortet var redan uppdaterat. Kolla på produkt beskrivning på moderkort så ser du om det behövs uppdateras.

8. Nvme2 hårddisk: För att installera Windows på den kan kräva lite pyssel på bios. På min kunde den inte hitta nvme2 så den kunde inte boota från den. Här kan ni läsa hur ni gör. https://forums.tomshardware.com/threads/cant-boot-from-m-2-nv... scrolla så hittar man guiden. Funka för mig.

9. Mer tips: om du har också ssd hdd så har dom inte kopplat när du installera win. Kör endast på nvme2 sen kan du koppla ssd hdd och snabbformatera dom i Windows. Ingen internet när du installera Windows. Det går smidigare. Har redan länkat videon men gör det igen ;). https://youtu.be/RYYoCXh2gtw

10. Om du vill ha en tyst Pc med bra kylning så rekommendera jag stark PureQuit CPU kylare och dx500 chassit. Jag har 5 fans på chassit och 2 på CPU och kör på silentmod. Det är ljuvligt tyst och med bra temps.

11. Ladda ner windows på en USB https://youtu.be/Xn0kwsQhXxA. Kör alltid med win PRO. Vissa inställningar kan man endast göra på PRO tex när jag ville visa FPS på min Xbox dashboard. Krävde det en ändring i Windows. Men i Windows home kan man inte eller det går men mycket mycket mer komplicerat och det fungerar inte för alla. Här länk om Xbox fps counter https://answers.microsoft.com/en-us/xbox/forum/xba_wowpc-xba_... .

12. Om du köper en Windows nyckel som det står OEM så funkar den endast när man gör en ny installation av Windows. Retail nycklar kan man använda i Windows. Länk till nycklar. https://gamekeys.se/produkt/windows-10-professional-retail/?d...

13. Länk för Windows installation. Den här guiden är den bästa jag kunde hitta. Täcker mycket av det jag har tagit upp. https://youtu.be/RYYoCXh2gtw

14. Efter du har installerat Windows med uppdatering och drivrutiner så är det dags att gå till bios.1: https://youtu.be/ezubjTO7rRI 2: https://youtu.be/1tdhgcOLjZw

15. Minnen: om du köper minnen tex 3600mhz så kommer dom köras på 2666 från början. Man måste göra en liten ändring på bios. Skiljer sig lite beroende på vilket moderkort man kör med. https://youtu.be/rPYyYYx6_hI

16. Fläktar: på bios kan man också ändra hur snabbt fläktarna kan köras. Jag kör på silentmode. Tex på gears of war ligger mina temp på 50c CPU och 66-68 GPU. Silentmode är verkligen tyst. Efter använt jetmotorn ps4 så är det så skönt nu. I Steg 4 finns guide men jag lägger en till;). https://youtu.be/tDhVkaViBNU

17. Gpu fläktarna på min MSI suprim snurrar när kortet ligger över 50c. Går att ändra på det om man vill.

18. Dags att ladda ner program som har koll på CPU och gpu. Tex cpuid, gpuid m.m. Här en bra video om dessa program.1: https://youtu.be/U90bCcPAtMo 2: https://youtu.be/PRbMfZKuRUo

19. Testa datorn och jämför med andra som har liknande datorer. Så att den kör på den prestandan du har betalat för. Tex Pcmark mm.

20. Monitor: Lg cx inställningar och gpu inställningar i windows. Här har ni en super bra guide för lg cx. Många inställningar det behövs göras för att få den perfekta bilden men absolut värt det. Nu kör jag gears of war på ca 100fps på 4K hdr. Så smidigt och snyggt. Denna guide täcker konsoler också. Gpu inställningar i Windows funkar på andrar bildskärmar också men man måste anpassa lite efter sin skärm. https://www.reddit.com/r/OLED_Gaming/comments/ixhy39/lg_cx_ga...

21. Viktigt att inte glömma Spel inställningar. Tex hdr m.m. Man får testa sig fram vad som passar bäst för ögonen;). https://youtu.be/TXJM6Rtzf7g

22. Nu kan du njuta.

23. Det sorgliga nu är att det är svårt att Hitta tid för använda datorn. Man har ju barn och fru som kräver tid också. Så mycket jag vill testa. Trodde inte det skulle vara så roligt att meka med en dator:).

24. De var värt att lägga dom helgerna på en dator. För trots att jag hade många motgångar så var det roligt att på nytt snöa in i allt som har med datorer att göra. Det skulle varit lättare låta en annan bygga den men då skulle jag inte ha den kunskap jag har nu. Ifall något skulle strula så kommer det att vara lättare att felsöka och laga datorn.

Det blev mycket, säkert glömt massor. Men videos jag länkar till borde täcka det. Ha en bra dag:)

Lycka till.