Får inte backlight att fungera på Asus Vivobook X512FA

Här är direkt nedladdning från ASUS och BIOS kan uppdateras på två olika sätt:

Windows (Version 308 2020/11/04): https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/nb/X512FA/ASUS_X512FA_308_...

ASUS EZ Flash Utility (Version 308 2020/11/04): https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/nb/X512FA/X512FAAS308.zip

Det är möjligt att du behöver senaste ASUS drivrutiner/mjukvara?

Software and Utility:

ASUS System Control Interface V2 (Version V2.2.35.0 2021/01/15): https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/nb/Image/Software/Software...

"Update ASUS System Control Interface V2 and dowload/update MyASUS via below link: https://www.microsoft.com/store/apps/9N7R5S6B0ZZH to enjoy complete MyASUS experience"