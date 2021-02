Skåne öppna stadsnät/Landnet. 4 års väntetid rimligt?

Hej.

Köpte hus i Skåne utanför Bjärred för snart 4 år sedan. Det visar sig att förra ägaren inte installerade fiber när det gjordes i byn 2015. Jag kontaktade ganska direkt Skåne öppna stadsnät/Landnet för att få det indraget. De sa att dom skulle komma om ett par månader. Både jag och min fru spelar mycket online så vettig uppkoppling är viktigt.

Vi tog ett mobilt bredband under tiden men det va helt odugligt så efter sagda 3 månader så hörde jag av mig igen. Då sa dom igen om 3 månader. Spelade under tiden via min telefon då det var betydligt stabilare än det dåliga modemet som följde med.

3 månader senare ringde vi igen och sa dom om 6 månader hade dom tid. Trött på det mobila så installerade (ja, installerade! Vi tog bort alla telejack under renovering då vi inte trodde det skulle behövas) ADSL och har varit fast med det sen dess. Får 15mbit ner och 2 upp på en bra dag. Knappast stabilt heller.

Har kontaktat Skåne öppna stadsnät/Landnet med ca 3 månaders mellanrum och får samma svar varje gång. "Snart".

Nu är det snart 4 år sedan vi lämnade första intresseanmälan. Dom skäms mer och mer varje gång vi ringer men hävdar alltid att de snart skall komma. Varje gång är det också: "Jag ska kolla med projektavdelningen och så återkommer jag". Det har dom inte gjort en enda gång. Kanske 50 telefonsamtal och inte en enda gång har dom ringt tillbaka.

Man sitter ju helt i båten på dessa installatörer. Det finns inga alternativ! Telia lovar att när koppartråden tas bort så skall vi få FWA men det kan ju ligga hur långt bort som helst. Det finns verkligen inga alternativ och denna installatör är ju helt hopplös!

Är det rimligt detta?

Någon som har erfarenhet av dessa företag?

Vad göra vad göra?