Snabbtest: Prestandapåverkan av två bildskärmar i spel

Udda men grymt bra test! Skulle också vilja se vad man får för prestandaproblem om man har lite program igång och kanske 30-chrome-flikar?

Det största problemet just nu med två skärmar är att geforce experience titt som tätt väljer att spela in innehållet på min sekundära skärm istället för primära skärmen. Ganska snopet när man tittar på sin inspelning och ser att man spelat in sin webläsare under en timma?