Google Chrome har börjat hänga sig (sluta svara) på sistone när jag öppnar/stänger tabbar

@Cranzle

De flesta webbläsare börjar sluka markanta mängder minne (RAM) med många flikar.

Det kan bli värre efter en uppdatering också, antingen pga "slarv" i programmering eller ny funktionalitet... brukar lösas vid senare uppdatering isåfall.

Leta reda på var du kan ladda ner tillägg (extensions) via länken nedan, och prova att hitta "the great suspender" (eller liknande) !

"Fryser" flikarna som inte används tills de används igen, bör spara in på minnesanvändning. 👍

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=sv