Att kalla en musikgenre för dålig

Skrivet av Korpisavu: Edit: Det är ju samma som att jag skulle säga åt dig att du kan ju inte tycka en musikgenre är bra, den behöver ju inte vara bra bara för att du tycker det. Hör du hur dumt det låter? Gå till inlägget

Det är ju det många vill göra om jag säger att jag lyssnar på (what ever) så är det alltid nån som ska säga nånting i stil med "nej hur kan du lyssna på sån skit" istället för att ok tyvärr tycker jag inte om den stilen.