King of the Hill = Pistvakt och ...?

Av ren slump har jag halkat in på att kötta igenom Mike Judges King of the Hill-avsnitt som vissa komiskt kallar för "Texas Anime" med tanke på vilken del av USA det skildrar med mycket bra manus för det mesta där en stor del av skämten är indirekta genom att man förstår sig på amerikansk kultur inom klasser, politik, stereotyper, med mera.

Nu när jag är över 30 år gammal och har följt en hel del amerikansk politik de senaste 8 åren så har jag upptäckt att detta är en sjukt kul kul och chill TV-serie om man tycker om att skratta & skämta om Hillbillybefolkningen av landet. Ett roligt genomsyrande tema i serien är att alla andra beter sig som "eliter" mot huvudpersonen Hank Hill, hans familj, och hans närmsta vänner/grannar.

Detta tolkar jag som att skildra hur denna del av den amerikanska befolkningen uppfattar många i sin omgivning även om i verkligheten de andra faktiskt inte är "eliter" i den sanna bemärkelsen.

HURSOMHELST: Vad skulle vara motsvarigheten i Sverige? Alltså, vilken del av svenska befolkningen skulle vi skildra då? Jag tänker mig för norra delen så är det Pistvakt, men hur gör vi med södra delen? Är det bönderna då? Vilken ort skulle det utspela sig då? I King of the Hill utspelas det i Arlen, Texas. Är det Mjölby som gäller i södra Sverige då?

OBS: Tråden är till för skoj och skämtsam diskussion. Möjligen kanske vi lyckas fördjupa oss mer i olika svenska stereotypiska delar av landet.