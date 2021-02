Datorn dör oregelbundet

Tjenare!

Jag har nyss, för första gången, byggt min egen dator med hjälp av Youtube tutorials och min datorkunnige farbror. Det vill säga att jag är en amatör och kanske inte har köpt de mest optimala delarna. Jag har även sökt runt lite angående problemet men inte hittat något som faktiskt går in på djupet på vad problemet kan vara. Med det sagt så vill jag beskriva hur situationen ligger till.

Jag har haft datorn i runt en månad nu sedan den byggdes och under denna perioden har den fungerat felfritt. Dock under ett lopp av tre dagar så har den börjat stänga av sig och starta om sig själv oregelbundet. Under startup har den gjort detta men även när den har fungerat i flera timmar så har den bara dött och startat om sig. Vissa gånger har den inte startat alls och har då prövat med att dra ut och in kabeln till nätaggregatet, och då har den fungerat igen. I skrivande stund så fungerar dock inte detta och den är helt död. Jag klickar på startknappen och fläktar och lampor börjar snurra och lysa i ca en sekund, tills allt dör och den inte svarar alls på startknappen. Några röda knappar lyser även, men de brukar alltid lysa vid start up så jag tolkar detta som att det inte är relevant.

Mina komponenter är följande:

PSU: Kolink Enclave 600W Gold. Länk: https://www.inet.se/produkt/6903814/kolink-enclave-600w

GPU: GTX 1660 Super.

RAM: HyperX 16GB (2xGB) DDR4 3200Mhz CL 16 Predator RGB

CPU: Intel core i5 9600k 9th gen

Moderkort: MSI Mag Z390m Mortar

Chassi: Kolink Observatory. Länk: https://www.inet.se/produkt/6902810/kolink-observatory-rgb-sv...

Det jag har fått med mig från att läsa andra trådar rörande detta problem är att nätaggregatet oftast är problemet, men de gick inte särskilt djupare än så. Jag har ingen möjlighet att pröva ett alternativt nätaggregat, då detta är mitt enda samt att det dessutom är guld stämplat vilket jag köpte i särskilt för att slippa diverse problem. Jag har även fått under konstruktionen improvisera med fläkten till processorn, då bygeln som man sätter på moderkortet inte passade. Vi borrade då hål och köpte passande skruvar och nu sitter den stenhårt och lägger ett mycket bra tryck mot processorn, så detta bör inte heller vara problemet (Om någon skulle poängtera något sådant.) För övrigt är jag helt vilsen om vad problemet skulle kunna vara.