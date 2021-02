Tjenare!

Är det någon snäll själ här som har några konkreta tips på vad jag borde köpa för grafikkort till denna datorn?

https://www.acer.com/ac/sv/SE/content/model/DT.BDCEQ.002

Tanken är att datorn ska klara av "enklare spel" så som Fortnite, Sea of Thieves, Roblox etc etc



Ni får gärna länka några minnen också men det kommer nog köpas vid ett senare tillfälle!

Stort tack på förhand!

Mvh // Tuben