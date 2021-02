Telias router hade riktigt bra räckvidd, vad kan en likvärdig kosta?

Hej. Jag sade upp mitt bredband hos Telia då ett erbjudande om 500/500 som var relativt billigt under ett år har gått ut. Jag bytte till Bahnhof istället och gick ner till 100/100 just nu.

Men något jag blev imponerad av var routern jag fick med, egentligen bara räckvidden på det trådlösa då. Annars skulle jag nog säga inställningsmöjligheter etc är sämre än t.ex en billig Asus-router.

Denna måste nu i alla fall skickas tillbaka då jag bara lånat den. Hade ärligt talat missat det, trodde jag betalade av den under bindningstiden som jag tidigare har gjort med 4G-routrar till mobila bredband.

Routern jag fick med från Telia var en sagemcom f@st 5370e, Jag gillade verkligen med denna hur den utan problem täckte hela huset. Även 5G gick långt, samt helt sömlöst byttes man mellan 2.4 och 5G beroende på vilket som var bäst.

Nu har jag absolut ingen stor erfarenhet av routrar. De jag har testat senaste åren är två st olika Huawei 4G-routrar som jag körde mobilt bredband med innan jag fick fiber. Dessa var helt okej räckvidd på. Inte lika bra som den Sagemcom routern dock.

Sedan har jag en Asus Asus RT-AC51U som jag köpte för några år sedan. Den är den enda jag har just nu och den är riktigt kass.

Går jag iväg ett par meter så märker man stora skillnader i hastighet. Denna låg väl på runt 300kr när jag köpte den.

För ett tag sedan köpte jag en annan Asus i 700-800kr klassen nånting, det var antingen en ASUS RT-AC57U V3 eller om det var ASUS RT-AC1200. Verkar inte skilja mycket på dessa två. Men även den hade inget att komma med mot Telia-routern. Den täckte väl ungefär samma yta, men med mycket sämre hastigheter.

Sedan vet jag inte om det är bra att döpa både 2.4Ghz och 5Ghz till samma ssid och samma lösen som jag har gjort nu på Asus routern? Jag tänkte att den väljer väl det som funkar bäst då, men det mesta verkar ändå hamna på 2.4Ghz. Detta är på min billiga RT-AC51U.

På Telia-routern fanns "band steering" och per fabriksinställningarna så hade både 2.4 och 5Ghz samma namn så att den valde det bästa.

Jag vill inte ha så att jag t.ex. inte kan casta grejer till min smart-tv eller chromecast på 2.4Ghz, bara för att mobilen skulle vara på 5Ghz just då. Vet att jag hade det problemet på en av Huawei-routrarna.

Hur mycket ska man behöva ge för att hitta något likvärdigt?