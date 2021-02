Hittade Ryzen 5 5600x i lager 12 feb 2021

Hej alla!

Jag har letat efter en AMD Ryzen 5 5600x superlänge nu och antar att jag inte är den enda. Ikväll snubblade jag över den här sidan som hade 40 i lager (nu 39 efter att jag la in beställningen). Jag har mailat med dem tidigare i veckan och då sa de att de inte visste när de skulle få in fler så när jag gick in nu för att stänga ner alla 700 flikar jag har så såg jag att de hade inne.

En liten sak bara, de har den tydligen inne med två olika artikelnummer där den ena har 0 i lagersaldo men den andra har 39.

Hoppas det hjälper er som söker och nej, jag är inte på något sätt kopplad till siten eller försäljningen utan försöker bara sprida lite glädje åt er som söker efter den med ljus och lykta.

Lycka till!

https://www.mjmultimedia.se/amd-ryzen-5-5600x