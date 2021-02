Funderar på HW-Q950T 9.1.4 eller Sonos Arc med surround 5.1.2

Jag har en LG TV från 2018 med stöd för Dolby Atmos utan någon soundbar eller annan ljudutrustning. Jag är väldigt sugen på att köpa ett system med åtminstone 5.1.2 för det verkar rätt vanligt med åtminstone 5.1 och Dolby Atmos.

Egentligen har jag nog ett tak på typ 25 000 kr men jag värderar verkligen helt trådlöst och jag vill gärna hitta bra recensioner på hela paketet, så jag har fokuserat mest på soundbars och sub med surround-högtalare som kommit ut det senaste året.

Det som drar mig mot Sonos Arc (plus Sub Gen 3 och 2 st One SL) är att folk verkar verkligen ha gillat ljudkvalitén och inte haft några problem alls med högtalarna. Det som drar mig mot Q950T är just de extra bakre kanalerna (även ljudkvalitén verkar ha varit bra jämfört med andra liknande system).

Det där 9.1.4 på Q950T, får man någonsin användning av det? Eftersom (om jag förstått rätt) även 7.1 inte verkar så himla vanligt så gissar jag att lite hela grejen med 9.1.4 är att den ska skala upp det på något sätt. Eller? Det känns ju konstigt att någon extra information ska kunna dyka upp? Jag gissar att den kanske sprider ut ljudet på något bra sätt?

Om man bara fokuserar på de 2 extra bakre kanalerna (alltså Dolby Atmos som ska skicka ljudet upp i taket), finns det något material där dem kanalerna spelar något annat än de 2 främre kanalerna som skickar ljud i taket? Jag funderar mest på om man litar på att ljudkvalitén är bättre i Sonos Arc kan man rimligen få ut något mer från 9.1.4 i vanligt 5.1.2 material?

Vad jag förstått från ett par recensioner där de jämför båda verkar Q950T kunna producera bättre surround-ljud i vissa situationer, så om man får tro det kanske 9.1.4 kan göra något. Dock var det inte så tydligt i just vilka situationer det hände. Helst vill jag höra att 9.1.4 är meningslöst eftersom Sonos Arc verkar vinna på övriga punkter. Det är svårt att släppa tanken på 9.1.4 bara för just den dagen då man hittar någon film där allt låter perfekt