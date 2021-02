https://9to5mac.com/2021/02/11/intel-mocks-apple-in-new-campa...

” Another ad in the campaign is even more aggressive by claiming that Macs are not ideal for engineers and games, as Windows has a broader catalog of software and games than macOS. It even mentions that “if you can launch Rocket League, you’re not on a Mac,” since the game was discontinued for macOS last year.”

Intel verkar ha panik över Apple silicon och jag kan förstår de när det suttit senaste 10 åren och dragit en handtralla.

Men blir ju extremt löjligt att hitta saker som inte går att göra på en Mac.