Kommer inte åt gammal SSD via adapter i Windows. Vad gör jag för fel?

Hej,

Har googlat en hel del och lyckas inte riktigt med det jag vill, jag behöver komma åt innehållet på hårddisken, men vet inte hur.

Jag köpte en SATA/IDE-adapter som skulle funka, hittar visserligen disken i enhetshanteraren och I datorhantering/lagring, men jag kan inte göra något med den?

Testade köpa en ny adapter med USB 3.0 i hopp om att den fick för lite ström, men jag har likvärdiga problem.

Det som kan vara bekymret är att den satt i min gamla laptop som bara tvärdog. Jag har ett vagt minne av att jag har ett lösenord på hårddisken som jag satt via BIOS, men eftersom jag inte kan starta den gamla datorn kan jag inte komma åt filerna hur jag än gör. Är det någon som har några tips? Jag kan lösenordet på hårddisken, men har vet inte hur jag ska knappa in det på en annan dator där jag kopplat in disken via USB.

Om det är någon som har ett tips på hur jag kommer åt innehållet tar jag tacksamt emot tips.