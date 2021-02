Nybörjare/köpråd - vill starta spelservers för vänner etc.

Jag har länge gått och dreglat över tanken över att ha egna spel servers hemma

för att erbjuda vänner och arbetskollegor, men är en färsking inom det att ha egna servers. Är IT-kunnig och arbetar för ett stort företag som IT supporter och är relativt van vid att koppla upp och servicera servers via remote desktop etc.

Men som tekniknörd är det ändå svårt att sätta prislapp på vilka servers man ska köpa och hur dyra de behöver att vara, jag har länge kollat blocket och dom flesta säljer URGAMLA servers till överpris, medan när man tittar på UK market så ger dom ju närmast bort Gen 9-11 servers i förhållande till det gamla skräm blocket säljer till blodprisar.

Så jag hoppas ni kan erbjuda mig några tips och vad jag ska hålla mig undanför, vad som är rimligt och vilka specs. jag bör rikta mig in på när det gäller second hand serverköp.

Det som blir aktuellt för mig:

- Köra spel som Atlas (Slags ARK survival, men kräver 64 GB minne minimum för att köra alla 15 x separata server maps för hela spelet), tungt och krävande spel, mycket tungt!

- Empyrion.

- Valheim.

- Satisfactory.

- 3D renderings experiments, jag vill lära mig lite mera om optimering av 3D rendering via servers, och hela processen, i min fritid renderar jag mycket, har toppen dator med Threadripper 16 Kärnig dator, 3090 kort etc. Så det är lite åt high-end hållet.

Tittar i dagsläget på några Dell r620 med dual xeons 20 cores, 384 ram etc.

Förslag?

All noob hjälp mottas med ödmjuka tack. Kan vara jag sätter upp en av servorna till spel till folket här inne med när erfarenheten börjar ta fart