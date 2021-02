Elkunniga - fråga om säkringar och maximal ström?

Skrivet av zarkov: I runda slängar klarar porslinssäkringar dubbla märkströmmen i 15-20 minuter innan de brinner av. Hur mycket man kan koppla på beror inte bara på märkeffekt utan även hur lång tid de är igång. En vattenkokare eller mikro körs normalt inte mer än några minuter på full effekt medan en spis kan vara igång lite längre. Allra värst är väl värmefläktar och annat som är igång flera timmar eller mer. Att köra mikro och vattenkokare samtidigt kommer alltså inte att vara något problem, du kommer inte upp ens upp i 10A på någon fas. Gå till inlägget

Nja, mikro plus vattenkokare är 3250 W, dvs ca 14 A, men menar du att de är fördelade över faser så att det per fas hamnar under?