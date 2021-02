Spela på 1080p projektor - Vilken PS4 ska jag ha?

Har blivit sugen att spela lite PS4 spel i soffan i vardagsrummet. Spelen kommer att köras ut på en 1080p Epson TW-8100 projektor.

Således behöver jag väl ingen PS4 Pro eller? Vilken version av PS4 ska jag skaffa? Funderar inte på en PS5 pga projens upplösning. En begagnad konsol med lite sköna spel skulle ju inte vara dumt då jag inte lirat nåt PS-spel sen min PS3 gick och dog...

Vilken PS4 hade du valt om du skulle köra 1080p? I pollen nedan: Om PS4 Pro: Varför?

Stort tack för svar... ser fram emot att skaffa Ni No Kuni, God Of War, Unchartered, Last Of Us, Final Fantasy VII och lite annat... för casual soffaspelande....