Uppgradera moderkort, cpu och ram i trasig dator

Hej!

Min dator gick dessvärre sönder i slutet på förra året (startade inte längre) och efter att ha felsökt den själv med hjälp härifrån och även fått hjälp att felsöka den på jobbet (gymnasieskola, både elever och lärare på teknikprogrammet har kollat på den) så är det fortfarande ingen som vet exakt vad felet är. Allt talar dock för att det är moderkortet som har lagt av. PSU funkar och ger ström men komponenterna i datorn får ingen ström.

Hur som helst så är alternativet då att köpa ett begagnat moderkort eller att byta ut moderkort, cpu och ram. Eftersom det är över sex år sedan jag byggde datorn så tänker jag därför att jag lika gärna kan uppgradera den. Datorn är byggd en gång i tiden för att The Sims 3 skulle lira smooth på den, jag drev på den tiden sveriges största blogg om spelet och behövde verkligen det bästa för just det ändamålet. Numera spelar jag även lite annat inte lika mycket av just TS3 men vill ju såklart att det ska lira på bra även idag.

De nuvarande komponenterna står i min signatur. (Har dock en större SSD jag ska sätta in vid något tillfälle, behöver bara göra backup på mina dokument)

Komplett har rekommenderat detta: https://www.komplett.se/product/1160423/datorutrustning/dator...

Inet har rekommenderat detta: https://www.inet.se/kundvagn/visa/14921775/dator

För det ganska otränade ögat så verkar Kompletts rekommendation bättre, men vad säger ni? Och båda har rekommenderat en i5. Är en i5 idag i klass med den i7 som jag köpte 2014? Jag förstår ju att prestandan har förbättrats sedan dess. Eller borde jag trots allt gå på en i7 igen?

Jag saknar att spela och vill få igång datorn igen men vill ju också köpa bra komponenter och känner mig lite rådvill.

Tack för hjälpen!