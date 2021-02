using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; using System.IO; namespace Programmering_2 { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); // Skapar ett fält med PictureBox-kontroller PictureBox[] bilder = new PictureBox[5]; // Position och dimension för första bildrutan int x = 0, y = 0, bredd = 50, höjd = 50; // Ställ in kontrollerna och lägg till i fönstret for (int i = 0; i < bilder.Length; i++) { bilder[i] = new PictureBox(); bilder[i].Left = x; bilder[i].Top = y; bilder[i].Width = bredd; bilder[i].Height = höjd; bilder[i].BackgroundImage = Image.FromFile("Bloomma.png"); bilder[i].Click += pbxBlomma_Click; this.Controls.Add(bilder[i]); x += bredd; } } private void pbxBlomma_Click(object sender, EventArgs e) { PictureBox klickadblomma = (PictureBox)sender; klickadblomma.BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle; } } }