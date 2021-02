"my precious" - vad säger Gollum på svenska

Kollade textningen i den senaste UHD utgåvan och där säger han "Min dyrgrip"

Lite längre in säger han "must have the precious" och det blir översatt till "måste ha den älskade"

Gillar när Gandalf ska slåss med Balrogen och han säger följande till dom andra:

Engelska: Fly, you fools!

Svenska: Fly, era idioter!

Norska: Løp, fehonder!

Danska: Flygt, I fjolser!