Aldrig pigg, sover extremt mycket.

Jag har haft liknande problem, särskilt i anslutning till perioder av depression och stress. Detta leder ju i sin tur till det senare, och en ond cirkel bildas. Det som har funkat för mig är 3 saker som jag måste lägga in en rutin, jag lägger till och med in det i almanackan och sorterar in det mentalt i vardagliga saker som måste göras.

1. Se till att nivåer av järn och vitaminer ligger inom OK intervall. Jag kollar detta 1 gång om året. Ofta när jag är onormalt trött så är det just järnet som spökar.

2. Motion utomhus, 3 dagar i veckan. Det kan räcka med en promenad, ibland blir jag full i fan och cyklar 5 mil. Det spelar egentligen ingen roll vad, bara jag kommer ut och rör mig och får friskluft så sover jag bättre och kortare.

3. Maten. Väl balanserad mat på fasta tider. Ingen middag efter 18:00. Dra ner på sockret.

Dessa tre punkter har inte bara lett till att jag sover både bättre och kortare utan även att jag har gått ner i vikt (från alldeles för mycket) till färre episoder av depression.

Om jag vore du så skulle jag först och främst kolla mina blodvärden. Du skriver inte om du har gjort det redan, men det är så enkelt gjort och enkelt att råda bot på om det är där felet ligger. Det kan ju handla om diabetes också.