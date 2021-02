Hej!

Haft min nitro 5 några månader nu men i veckan har jag stött på problem med den för första gången. Uppdaterade windows som vanligt, stängde av datorn. Dagen efter fick jag för första gången blåskärm. Problememt med blå skärm har hänt ett par gånger under veckan, med diverse olika felkoder. Idag fick jag blåskärm innan jag ens loggat in i windows, datorn starta om, kommer till Acer skärmen sen blev det svart. Prövade att forcera omstart, kom till acer skärmen sen blev det svart igen. Lyckades komma in i bios som snabbast innan datorn låste sig och det blev svart igen. Nu får jag inte ens acer skärmen längre när jag försöker starta om datorn. Prövat att ansluta till en annan skärm de men får jag inte att funka.

Tangentbordet lyser och fläktarna går men de är de enda livstecknet jag får från datorn.

Har någon stött på något liknande? Förslag på hur jag fixar detta?

Cheers!