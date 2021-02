Alternativa inställningar för brightness, contrast

Har byggt en flight sim dator åt en bekant med ett RX 6800. Han har en åkomma på ögonen som gör att han alltid måste ställa in brightness och contrast i ganska extrema lägen för att det ska funka för honom. Men "AMD Radeon Software" har ju ganska blygsamma intervall för brightness och contrast.....han säger att hans nya dator är i princip oanvändbar just nu

T ex om jag kollar på min laptop med Intel graphics så är ju maxläget för contrast ganska extremt....troligen så som han är van vid. Känner någon till ngt annat sätt att fippla med detta än AMD Radeon Software?