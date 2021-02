Installerade 3900X, regelbundna frysningarna

Hej alla!

Jag har satt ihop en dator med en 3900X (fyndvara från butik). Dock upptäckte jag när jag skulle sätta i chippet att där satt ett en minimalt dammruss på en pin. Jag provade att blåsa bort smutsen med tryckluft men det gick inte bort. Eftersom det var så pass litet (ej synbart om man inte tittar väldigt noga) valde jag att sätta i chippet och hoppas att det ej skulle påverka.

När jag kör systemet får jag 2-10 sekunders frysningar med 1-10 minuters intervaller. Under dessa frysningar står det helt still på skärmen. Ljud spelas fortfarande och jag kan röra musen, men ej klicka på något. När fryset släpper så genomförs de komando som jag försökt peta in under frystiden.

Frysningarna sker i lika stor utsträckning oavsett om jag bara rör mig runt i Windows som som när jag drar igång tyngre spel.

Övriga komponenter: Asus rog Strix B550-F Gaming, HyperX Fury Black / 3200MHz / DDR4 / CL16, RTX 3070, 1 SATA SSD (med OS), 1 M2 SSD.

Allt utom SATAn är nytt, så inte testat i andra system.

Åtgärder jag gjort hittills:

Flashat BIOS till senaste drivrutinerna

Kört lite benchmarks utan några avvikelser mot liknande system, men jag är ingen expert så kan varit fel typ av tester.

Kört SSDn (som jag har Windows på) i ett annat system, där funkade det utan problem.

Vill någon tipsa vem om en väg framåt annat än att lämna tillbaka processorn och köpa en ny? Flytta över Windows till M2:an? Prova att sätta i ett gammalt grafikkort?

Hade uppskattat all hjälp

Mvh