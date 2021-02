Hej på Er. Vi har fiber in i huset, in i en vanlig fiberswitch. Från den går det Cat6 in i en ASUS RT-AC86U som i sin tur skickar upp internet till övervåningen via Cat6 till en Aruba 2530-8G och på nedervåningen kör jag direkt in i de 2 datorer som finns med Cat6. Internetuppkopplingen är 250/250 via Connect2IP och jag får ut den hastigheten, så inga konstigheter. Jag är mest lite nyfiken på om jag kan göra den interna hastigheten snabbare genom att sätta en Fiber -> RJ45-adapter i ASUS'en och dra fiber upp till Aruba'n? ASUS'en nere klarar gigabit, och Aruban uppe också så vore lite kul, mest för att det är roligt, att optimera hastigheterna så gott det går. Eller tappar jag mycket hastighet i adaptern?

Jag har fiberkabel och adaptrar hemma, så inget jag behöver köpa och är det minsta hastighetsökning, så kommer jag lägga tiden på att dra då jag har intresset, men vill inte lägga tid om det visar sig att det inte blir snabbare.