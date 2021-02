Intel avslöjar Core i9-10900KS – potentiell sista anhalt för "Comet Lake-S"

Mycket flaming över Comet Lake-respams, men inte annat än att man fäller en tår nu när det väl börjar närma sig slutet. 2014 hade jag inte ens träffat min fru, ännu mindre fått barn etc. Comet Lake, du är en legend. Grisens sminks smink är nu sminkat. We love you! <3

Överväger att köpa sista gen, bara för nostalgin.