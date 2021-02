Dator Athlon II X2 260 och Skärm / Fractal Design Kelvin S36 Water Cooling 360mm och annat bråte

Tänkte kolla om något intresse finns av dessa prylar då dom bara samlar damm här hemma.

Garderobsrensning av en mycket äldre dator som fungerar AMD Athlon II X2 260 dator med skärm och en radiator.

Datorn

AMD Athlon II X2 260 / 3.2 GHz processor

2 GB ram 1600 mhz

Skärm

ström och VGA kablar medföljer.

Lite tilltufsad i chassit.

Lätt ur städad.

Se bilder för lite mer information om datorn. Då den fortfarande fungerar hade jag inte mage att kasta den, dom senaste 7-8 åren har den använts som surf/betala räkningsdator av en släkting.

Har en äldre WD disk på 250 GB som kan kopplas in om så önskas.

Det som nog är av mest värde är ett Corsair 430 Watts nätaggregat.

Fractal Design Kelvin S36 Water Cooling 360mm utan fläktar "nyligen" påfylld med vätska.

Sätt bättre dagar se bilder men fungerade vid sista test för ca 3 månader sedan.

WD 160 GB IDE. Fungerar men antagligen över 10 år gammal.

Massor med kablar HDMI, VGA och DVI.

Har även dessa två udda "off grid cabinett"

Off grid cabinett, plats för 1 x 12 V batterier - SPB 055 10 = 1500 kr

Off grid cabinett, plats för 2 x 12 V batterier SPB 120 15 = 2000 kr

Förväntar mig inte några större summor ifrån detta, men ser gärna att dessa saker får ett nytt liv eller ändamål. Kan vara intresserad av byte till något annat roligt kom gärna med förslag.

