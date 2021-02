Programmering c#

Vad förväntar du dig att den ska skriva ut?

Kommatecknet är på index 32 in i strängen. Värdet som index sätts till används ju aldrig så det kommer inte heller påverka vad koden gör, så länge som ett kommatecken finns och värdet skrivs över.

Edit: Se till att inte blanda ihop "index" med "i". Sätter du i till -1 eller -2 så lär du få en exception eller liknande (jag kodar sällan i just C# själv) pga out of bounds, men värdet på index läses ju som sagt enbart en gång, på rad 17 om ett kommatecken inte finns i strängen.