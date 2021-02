Efter massor med Googlande och letande så har jag lyckats få till QEMU med hvf på Apple Silicon med Alexander Grafs senaste patchar (2021-02-15 så är detta v6). Har en GitHub Gist som beskriver stegen men skriver även ut dessa nedan. Om jag uppdaterar Gist så tänkte jag försöka uppdatera stegen i denna post också. Om det släpps nya versioner av patcharna så får ni jättegärna prova att lägga in dessa och bygga. Om ni får igång det så skriv vilken git checkout ni kör så uppdaterar jag guiden.

• Prerequisites

Install Xcode

Install MacPorts

Install build dependencies

sudo port install autoconf automake gettext glib2 libffi libpixman libtool ninja pkgconfig texinfo

• Build QEMU

Clone the project

git clone https://git.qemu.org/git/qemu.git cd qemu git checkout 56a11a9b7580b576a9db930667be07f1dd1564d5

Apply Alexander Graf's patches

curl -L https://patchwork.kernel.org/series/418581/mbox | git am

Build QEMU

mkdir build cd build ../configure --target-list=aarch64-softmmu --enable-hvf --disable-gnutls make -j8

Comment: Without --disable-gnutls, make will crash. This will hopefully be resolved shortly.

• Install

Install QEMU

sudo make install

Resign the QEMU binary

sudo codesign --entitlements /path/to/qemu/accel/hvf/entitlements.plist --force -s - \`which qemu-system-aarch64\`

Comment: For some reason the QEMU binary is modified during the installation. Resign it with the correct entitlements to avoid error messages.

• Configure the VM

Create a directory to store the VM files

mkdir -p ~/VM/Ubuntu cd ~/VM/Ubuntu

Create a virtual drive

qemu-img create -f qcow2 vda.qcow2 20G

Create a file for storing UEFI variables

dd if=/dev/zero conv=sync bs=1m count=64 of=ovmf_vars.fd

Download the OS

Create a launch script

nano launch.sh

qemu-system-aarch64 \ -machine virt,highmem=off,accel=hvf \ -cpu max -smp 4 \ -m 4G \ -device virtio-net-pci,netdev=net0 \ -device virtio-blk-pci,drive=drv0 \ -usb -device usb-ehci -device usb-kbd -device usb-mouse \ -vga none -device ramfb \ -monitor stdio \ -netdev user,id=net0 \ -drive file=/usr/local/share/qemu/edk2-aarch64-code.fd,if=pflash,format=raw,readonly=on \ -drive file=ovmf_vars.fd,if=pflash,format=raw \ -drive file=vda.qcow2,if=none,format=qcow2,id=drv0 \ -cdrom ubuntu-20.04.2-live-server-arm64.iso

Make script executable

chmod +x launch.sh

• Installation

Start the VM and boot the installer