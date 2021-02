Programmering 1 #C, "enkel" basic programmering

Du bör försöka hitta en lärobok som förklarar de grundläggande koncepten innan du börjar programmera. Det mesta bör ge sig ganska fort om du läser och förstår litteraturen.

Sedan...

Mitt förslag är att du börjar med att provköra exemplet längst ner på manualsidan för Console.ReadLine. Där ser du hur man deklarerar en sträng-variabel som tar emot inmatningen du gör från tangentbordet och tilldelar värdet som matas in till variabeln. Just nu läser du in ett värde, men du ”fångar” inte värdet till en variabel.

Nästa steg är att deklarera en variabel för inmatad ålder, även den kan vara en sträng, och se till att den tilldelas den inmatade åldern. Deklarera sedan en variabel som kan hålla åldern som heltal, förslagsvis en int. Titta på exemplet på manualsidan för int.Parse och förstå hur du ska omvandla en sträng till ett heltal.

Att räkna ut skillnaden mellan två tal måste det rimligtvis finnas exempel på i din lärobok.

Titta sedan på manualsidan för ”string concatenation” för att lära dig skriva ut en sträng som sätts samman av andra strängar.

Som du märker finns det inga genvägar till att läsa på och lära sig genom de resurser som finns. Lite av tricket är att lära sig vad man ska googla på.

Ett tips när du kommit lite längre är att snabbt lära dig hantera ”debuggern” i din utvecklingsmiljö (länken gäller Visual Studio). Den tid du investerar på det kommer att betala sig extremt snabbt.

Avslutningsvis: Basic är ett programmeringsspråk och det är inte samma som C#, så din rubrik är lite tvetydig.