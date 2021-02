Retrospel på en Sony Trinitron tjock-tv

Hej!

För ett tag sen plockade jag upp en (svintung) Sony Trinitron CRT gratis av en kille via facebooks marketplace. Har under covid-tider haft tid över och därför dammat av gamla spelkonsoler (nes, snes, n64, gamecube) och velat spela om de spel jag gillade som barn och kände att det skulle kännas mer äkta med en gammal tjock-tv.

Tyvärr känner jag mig korkad eftersom jag än så länge inte lyckats hitta rätt kanal till konsolerna så jag kan börja spela. Medger att jag är enormt oteknisk och otålig när det kommer till sånt här och KAN såklart vara så att tvn är trasig och att killen jag hämtade den av bara på ett lite listigt sätt ville få sin svintunga tv bortplockad, men förmodligen är det bara jag som är okunnig, så jag provar att be om hjälp här innan jag skickar tvn åt helvete.

Det är en svart Sony Trinitron KV-C29 med rötter i Västtyskland. 50hz, 110wh.

Spelkonsolerna har jag kopplat in via scart. Tvns orginalkontroll/dosa saknas, men man kan ändra kanaler via en nyare modell jag har från en annan tv. AV-kanalerna funkar inte och de andra kanalerna (0-27) funkar inte heller. Måste jag ha tvns orginalkontroll för att ens ta reda på om den funkar eller går detta att lösa på nåt annat sätt? Snälla, hjälp en okunnig kille med kort stubin!